رياضة | أول تعليق من مدرب الهلال عقب الفوز على أوراوا الياباني في ذهاب نهائي أبطال أسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من مدرب الهلال عقب الفوز على أوراوا الياباني في ذهاب نهائي أبطال أسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الروماني رزفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال السعودي بأداء لاعبيه في مباراة اليوم أمام أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا.

وحقق الهلال السعودي فوزًا صعبًا على أوراوا الياباني بهدف نظيف للاعبه كاريو حيث يكفيه التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب باليابان.

وقال رزفان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :" قدمنا كل مالدينا رغم صعوبة المباراة، والحكم أخطأ بعدم احتساب هدف صحيح لنا".

وأضاف :"ضياع الفرص جزء من اللعبة، لكن فريقنا كان جيد واللاعبين تمتعوا بردة فعل جيدة".

وواصل :"الأيام الماضية كان فيها تتابع المباريات وكان تركيزنا لمباراة النهائي .. وهذا أثر علينا".

Advertisements

وأردف :"الإعداد للنهائي كان فيه تركيز عالي وكانت لدي ثقة في اللاعبين".

وزاد :"يجب علينا المحافظة على التركيز في اللقاء القادم والقتال، كان أمامنا تسجيل أكثر من هدف لكن لم ننجح في ذلك".

وأشار :"هذا حال كرة القدم ، لقد قاتلنا وقمنا بفعل كل شيء ، لقد دافعنا بشكل ممتاز، وقمنا بالضغط المتواصل على الخصم ، من الطبيعي أن لا نسجل أي فرصة تتاح لنا".

وأوضح :"الشيء الوحيد الذي أزعجني اليوم هو عدم مضاعفة النتيجة و عدم استغلال الفرص".

وأتم حديثه :"قدمنا مباراة جيدة ، المحافظة على الاتزان مطلب ، تبقى شوط اخر في اليابان لابد أن نعلم أنها لم تحسم بعد".