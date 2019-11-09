رياضة | كاريلو يتوج بأفضل لاعب في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاريلو يتوج بأفضل لاعب في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة دوري أبطال آسيا عن أفضل لاعب في مباراة الهلال وأوراوا رد دياموندز الياباني، التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وحقق الهلال فوزا ثمينا أمام ضيفة أوارا ريد، بهدف نظيف، أحرزه البيروفي أندريه كاريلو بعدما استغل تمريرة رائعة من البريك، ليضعها في شباك أورارا، عند الدقيقة 60 معلنًا عن هدف التقدم للهلال.

وأعلنت اللجنة عبر الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال آسيا عن تتويج أندري كاريلو بلقب رجل المباراة.

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ومن المقرر أن يحل الهلال ضيفا على فريق أوراوا ريد، يوم 24 نوفمبر، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.

ونجح كاريو لاعب الهلال السعودي، في إحراز هدف المباراة الوحيد وسط العديد من الفرص الضائعة أمام مرمى البطل الياباني، بالإضافة إلى تصديات حارسة التي ساعدت في الخروج بتلك النتيجة.

وسجل الهلال السعودي ، أكبر عدد تسديدات خلال مباراة ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 24 تسديدة للزعيم مقابل 3 تسديدات فقط لمنافسه الياباني ، حيث سدد الهلال 6 تسديدات على المرمى فيما كانت لأوراوا تسديدة وحيدة بين الثلاث خشبات.