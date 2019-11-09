رياضة | تشكيل برشلونة الرسمي أمام سيلتا فيجو.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة اليوم عبر bein sports مجانا

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كشف الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة تشكيل فريقه لمواجهة سيلتافيجو بالجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

ويستضيف برشلونة نظيره سيلتافيجو بعد قليل في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني "الليجا" على ملعب "الكامب نو" معقل البلوجرانا.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي :-

حراسة المرمى : تير شتيجين

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - أومتيتي - فيربو

خط الوسط : سيرجيو روبيرتو - أرثور - فرانكي دي يونج

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خط الهجوم : ميسي - جريزمان - أنسو فاتي.

أما البدلاء :-

نيتو - لينجليت - لويس سواريز - بوسكيتس - راكيتيتش - فيدال - عثمان ديمبلي.

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم بعدما تلقى الخسارة في مباراة الجولة الماضية على يد مضيفه ليفانتي بهدف مقابل ثلاثة.

ويتطلع المدرب الإسباني أرنستو فالفيردي لتحقيق نتيحة إيجابية للتقليل من حدة الانتقادات التي تعرض لها هذا الموسم.

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الليجا بفارق الأهداف عن ملاحقه ريال مدريد، والذي يتقدم حاليًا على مضيفه إيبار بثلاثة أهداف.

وستكون مباراة اليوم بمثابة الفرصة الأخيرة للإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، حيث أشارت عدة تقارير صحفية في إسبانيا بأن إدارة النادي الكتالوني ستقيلبه من منصبه حال تلقي الفريق الخسارة أمام سيلتافيجو.