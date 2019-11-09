رياضة | أهداف مباراة - الهلال السعودي 1 × 0 اوراوا الياباني | ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الهلال السعودي 1 × 0 اوراوا الياباني | ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل مباراة الهلال السعودي ضد أوراوا الياباني، بفوز الزعيم بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب جامعة الملك أل سعود في ذهاب دور النهائي لدوري أبطال آسيا.

ونجح كاريو لاعب الهلال السعودي، في إحراز هدف المباراة الوحيد وسط العديد من الفرص الضائعة أمام مرمى البطل الياباني، بالإضافة إلى تصديات حارسة التي ساعدت في الخروج بتلك النتيجة.