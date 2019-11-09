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إنتر ميلان يضرب فيرونا ويتصدر الدوري الإيطالي

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علي ماهر حلمى 0 تبليغ

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السبت 9 نوفمبر 2019

حقق نادي إنتر ميلان فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي  ملعب سان سيرو ( جوزيبي مياتزا ) الدولي بمدينة ميلانو.

وسيطر نادي إنتر ميلان علي المباراة رقم تأخره في النتيجة أمام فريق هيلاس فيرونا الذي افتتح له التهديف لاعبه فاليريو فيري من ضربة جزاء حصل عليها في الدقيقة 19 ودخل نادي إنتر ميلان الشوط الثاني بقوة حيث استطاع تسجيل الهدف الأول لاعبه ماتياس فيتشينو في الدقيقة 65 وأضاف اللاعب نيكولو باريلا هدف الفوز في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وبهذه المباراة يرفع نادي إنتر ميلان رصيده من النقاط الي 31 نقطة في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإيطالي بينما توقف رصيد نادي هيلاس فيرونا عند 15 نقطة في المركز التاسع.

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