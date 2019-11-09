شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي وجريزمان يقودان برشلونة أمام سيلتا فيجو والان مع التفاصيل

السبت 9 نوفمبر 2019 يستضيف نادي برشلونة نظيره سيلتا فيجو في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني وذلك بملعب كامب نو.

وكشف المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي عن تشكيلة فريقه للمباراة والتي جاءت كما يلي. Advertisements حراسة المرمى: تير شتيجين خط الدفاع: سيميدو - أومتيتي - بيكيه - فيربو خط الوسط: دي يونج - آرثر - سيرحي روبيرتو خط الهجوم: ميسي - جريزمان - فاتي.

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