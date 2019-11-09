شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحذر مصطفى محمد من السماسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، مصطفى محمد مهاجم الفريق ومنتخب مصر الأوليمبى بالتركيز فى التدريبات ومبارياته الرسمية مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة والتى تستضيفها القاهرة حاليا والتى تألق فيها اللاعب وأحرز هدف فوز المنتخب على مالى، أمس الأول فى افتتاح البطولة.

وحذر مرتضى منصور اللاعب من الانشغال بالسماسرة ووكلاء اللاعبين الذين يحضرون مثل هذه البطولات من أجل البحث عن لاعبين وتسويقهم فى أوروبا، مطالبا اللاعب ببذل ما بوسعه فى أرض الملعب وعدم السير وراء الوكلاء والسماسرة.

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وتابع: مصطفى محمد ليس للبيع ولن نفرط فيه مهما كانت الإغراءات ومهما كانت العروض لحاجة الفريق الماسة لجهوده هذا الموسم، مؤكدا أنه فى حالة تلقى اللاعب عرضا رسميا فى نهاية الموسم ستتم مناقشته بالشكل الأمثل والبت فيه فيما يحقق مصلحة اللاعب والنادى فى آن واحد، أما الآن فلا توجد أى نية للاستغناء عن أى لاعب بالفريق خصوصا القوام الرئيسى.

من جهة ثانية، يخضع محمود عبدالعزيز زيزو، لاعب وسط الفريق للمرحلة الثانية من برنامجه العلاجى بعد إجراء عملية الرباط الصليبى فى ألمانيا، حيث ينفذ اللاعب جلسات علاج طبيعى لمدة 3 شهور تحت إشراف الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وكشف طبيب الفريق عن خلو قائمة الفريق من الإصابات، خصوصا بعد تماثل محمود عبد الرازق شيكابالا من إصابته بشد فى العضلة الضامة مؤكدا أن اللاعب جاهز للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعد انتظامها فيها، أمس السبت.

واستأنف الفريق تدريباته أمس عقب العودة من الراحة استعدادا لمبارياته المقبلة فى بطولة الدورى ودورى أبطال أفريقيا، واستقر الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى على خوض التجربة الودية الثالثة غدا الاثنين أمام وادى دجلة على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.