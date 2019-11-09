شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطلب التعاقد مع مدافع وظهير أيمن ولاعب وسط مهاجم في يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى المصرى البورسعيدى، على التعاقد مع ظهير أيمن ومدافع ولاعب وسط مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم الفريق فى ظل المنافسة الشرسة فى بطولة الدورى العام والكونفدرالية الإفريقية.

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ويبحث إيهاب جلال، مع جهازه المعاون، الأسماء المطروحة للتعاقد معها، تمهيدا لعقد جلسة مع مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، برئاسة سمير حلبية، لبحث إمكانية ضم لاعبين فى المراكز المطلوب تدعيمها. كما سيتطرق جلال، خلال الجلسة المزمع إقامتها، مع رئيس النادى، لمكافأة الصعود لدور الـ16 بالبطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد التغلب على بطل سيشيل ذهابا وإيابا والتأهل على حسابه لدور المجموعات، كما قرر جلال، رفع الإيقاف عن الثنائى محمود حمد وأحمد عادل ميسى، وعودة اللاعبين للتدريبات الجماعية.

من ناحية أخرى، يواصل الفريق تدريباته استعدادا لاستئناف بطولة الدورى العام، والتى يستهلها بمواجهة المقاولون العرب يوم 25 من الشهر الجارى، ويخوض الفريق 4 مباريات ودية، خلال فترة التوقف الحالية، حيث يخوض الفريق مباراته الأولى ببورسعيد أمام فريق الجمارك فى غدا الإثنين، ثم يواجه الإسماعيلى على ملعب الإسماعيلية بعد غد الثلاثاء، ثم مصر المقاصة يوم 17 من الشهر الجارى، فيما يُجرى الجهاز الإدارى للفريق اتصالاته حالياً لترتيب إقامة المباراة الرابعة والتى ستقام ببورسعيد فى الثامن عشر من الشهر ذاته.

ويسعى إيهاب جلال، من خلال الوديات، لمنح لاعبيه حساسية المباريات خلال فترة التوقف الطويلة، مشيراً إلى أن الجهاز الفنى يترقب قرعة دور المجموعات من الكونفدرالية والمقررة بعد غد الثلاثاء بالقاهرة.