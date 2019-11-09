شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يفوز على أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي فوزًا مهمًا على نظيره أوراوا ريد دايموند الياباني، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

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جاء هدف الهلال الوحيد عن طريق اللاعب البيروفي، أندريه كاريو، في الدقيقة 60 من زمن اللقاء، وذلك بعد هجمة سريعة من محمد البريك من الجهة اليمني وأرسل كرة عرضية، أخطأ حارس المرمى في الخروج لها، ليودعها كاريو الشباك.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح الهلال السعودى بداعى التسلل، لينتهى اللقاء بفوز الزعيم بهدف دون رد، وينتظر مواجهة العودة باليابان المقرر إقامتها 24 نوفمبر الجارى.

ويحتاج الهلال لتحقيق التعادل بأي نتيجة في طوكيو أو الفوز أو حتى الهزيمة بفارق هدف وحيد مع التسجيل، ليضمن التتويج باللقب القاري والتأهل لنهائيات كأس العالم للأندية.