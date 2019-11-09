شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التطوير بـ«تذكرتي»: جاهزون لتنظيم دخول الجماهير حال عودتهم إلى المدرجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال معاذ صلاح الدين، مدير التطوير بشركة «تذكرتي»، إن نظام تذكرتي يقوم بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التي تستضيفها مصر حاليا حتى 22 نوفمبر الجاري، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو 2020، بعد النجاح الباهر الذي حققه نظام «تذكرتي» في بطولة أمم إفريقيا 2019.

أضاف «صلاح الدين»، في مداخلة مع نشرة «أخبار TeN»، السبت، أن النجاح الذي حققته الشركة في البطولة الأفريقية للكبار كان بتوفيق من الله، كما أن الشركة تعمل على خروج البطولة الحالية بنفس مستوى البطولة التي أقيمت مؤخرًا، مع تلافي بعض المشكلات التي حدثت، والسعي دائما لتطوير المنظومة الحالية.

وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية، مثل اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة، بعد انتهاء البطولة، لمعرفة فرص عودة الجماهير إلى المدرجات، مؤكدًا أن الشركة جاهزة لتنظيم بطولة الدوري حال عودة الجماهير.