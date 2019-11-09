شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يبحث في «كان» الشباب عن ظهير أيسر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلف الصربى ميودراج يسيتش، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، الجهاز المعاون له بمتابعه بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التى انطلقت مساء الجمعة الماضى وذلك من أجل الوقوف على مجموعة متميزة من اللاعبين صغار السن، تمهيدا للتعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بالاتفاق مع مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، الذى عقد جلسة مع المدير الفنى للفريق خلال الساعات القليلة الماضية لمعرفة احتياجات الجهاز الفنى فى الصفقات الشتوية، وجاء على رأس التدعيمات التعاقد مع ظهير أيسر وأيضا مهاجم إفريقى، كما طلب الاستغناء عن بكيتى سيلفا لاعب الفريق الغينى لعدم اقتناعه بقدراته.

من جهة أخرى، بدأ الجهاز الإدارى بالنادى الإسماعيلى الترتيب لرحلة الإمارات، عن طريق مخاطبة السفارة المصرية هناك لإنهاء إجراءات التأشيرة للبعثة المسافرة، وحدد الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج 23 نوفمبر الجارى موعدًا للسفر للإمارات لملاقاة الجزيرة الإماراتى بالبطولة العربية.

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وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى ذهاب دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبوظبى فى 26 نوفمبر المقبل بمباراة العودة.

ويخوض الفريق مباراة ودية أمام المصرى البورسعيدى فى الودية الثالثة استعداداً للجزيرة الإماراتى. كان الدراويش قد خسر من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف ثم خسر من نادى مصر بهدفين فى مبارياته الودية خلال فترة توقف الدورى.

ومن المقرر أن يلاقى الإسماعيلى نظيره المصرى البورسعيدى الثلاثاء المقبل ودياً ثم يختتم ودياته بمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء 19 نوفمبر الجارى.