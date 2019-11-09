شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل توتنهام مع شيفلد وفوز نيوكاسل وبيرنلي وإيفرتون بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل شيفلد يونايتد مع مضيفه توتنهام هوتسبير بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على استاد توتنهام، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

وافتتح «السبيرز» التسجيل عن طريق الكوري الجنوبي سون هيونج مين في الدقيقة 58، وذلك قبل أن يدرك شيفلد التعادل عن طريق الظهير الأيمن جورج بالدوك في الدقيقة 78.

وبهذه النتيجة، رفع شيفلد يونايتد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، وتوتنهام إلى 14 نقطة في المركز الـ12 بعدما فشل في الفوز خلال آخر 5 جولات.

وفي نفس الجولة، فاز فريق نيوكاسل يونايتد على ضيفه بورنموث بهدفين مقابل هدف.

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وسجل لنيوكاسل كل من الأمريكي دياندري يدلين في الدقيقة 42 وكياران كلارك 52، بينما أحرز لبورنموث المهاجم هاري ويلسون في الدقيقة 14.

وبهذا الفوز، رفع نيوكاسل رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ11، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 16 نقطة في المركز السابع.

كما فاز فريق بيرنلي على ضيفه وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة جاءت عن طريق كل من أشلي بارنز وكريس وود وحارس مرمى وست هام أندري ألمييدا في مرماه في الدقائق 11 و44 و54.

وبهذه النتيجة، رفع بيرنلي رصيده من النقاط إلى 15 في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد وست هام عند 13 نقطة في المركز الـ16.

وضمن منافسات الجولة، فاز إيفرتون على مضيفه ساوثهامبتون بهدفين سجلهما توم ديفيز في الدقيقة الرابعة والبرازيلي ريتشارليسون في الدقيقة 75، مقابل هدف سجله داني انجز في الدقيقة 50.

وبهذا الفوز، رفع إيفرتون رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ13، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 8 نقاط في المركز قبل الأخير.