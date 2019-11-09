شكرا لقرائتكم بوطيب يظهر فى الزمالك بعد العودة من ألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
كان المهاجم المغربى تواجد فى ألمانيا فى الفترة الماضية للاطمئنان على ركبته بعد تعرضه لآلام خلال الفترة الماضية ما أدى إلى سفره للاطمئنان بشكل نهائى على حجم الإصابة التى تعرض لها.
كانت هذه تفاصيل خبر بوطيب يظهر فى الزمالك بعد العودة من ألمانيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.