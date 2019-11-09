شكرا لقرائتكم بوطيب يظهر فى الزمالك بعد العودة من ألمانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

تواجد المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، فى مقر النادي الأبيض، اليوم السبت، عقب عودته من ألمانيا بعد الخضوع لبعض الفحوصات الطبية خلال الفترة الماضية.

وحرص أمير مرتضي المشرف العام علي قطاع الكرة بنادى الزمالك على عقد جلسة مع خالد بوطيب من أجل الاطمئنان على حالته بعد الفحوصات التى أجراها مؤخراً.

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كان المهاجم المغربى تواجد فى ألمانيا فى الفترة الماضية للاطمئنان على ركبته بعد تعرضه لآلام خلال الفترة الماضية ما أدى إلى سفره للاطمئنان بشكل نهائى على حجم الإصابة التى تعرض لها.

ويستعد فريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو خلال فترة التوقف الحالية لمواجهة إنبى، يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، فى إطار الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.