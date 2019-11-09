شكرا لقرائتكم ظهور المغربية فتيحة جرموني كحكم مساعد فى مباراة زامبيا وجنوب أفريقيا.. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مباراة زامبيا وجنوب أفريقيا والمقامة حاليا على ملعب السلام في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، ظهور أول حكمة. وشاركت الرواندية سلمى موكاسانجا، خلال البطولة بصفتها حكمًا للساحة، كما تظهرت كل من المغربية فتيحة جرموني، كحكم مساعد. Advertisements وتحتضن مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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