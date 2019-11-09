شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ لـ صالح جمعة: "فى هندى عضك"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعب أحمد الشيخ لاعب الأهلى، زميله صالح جمعة صانع ألعاب الفريق، بعد أن قام الأخير بنشر صورة له عبر صفحته الرسمية على "انستجرام" مما نال اعجاب العديد من الجماهير المتابعة للاعبان.

قصة المداعبة بدأت عندما قام صالح جمعة بنشر صورته عبر صفحته على انستجرام، ليعلق عليها أحمد الشيخ قائلاً: "فى هندى عضك"، فى إشارة منه إلى أن هناك وجه شبه كبير بين صالح جمعة ونجوم السينما الهندية، وهو ما أدى لتفاعل الجماهير والمتابعين مع تعليق الشيخ.

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وكان صالح اعترف مؤخراً بأن هناك سبباً لعدم مشاركته فى المباريات مع فايلر، وهو أنه صاحب طبيعة خاصة تحتاج للدعم المعنوى من أجل تقديم أفضل ما لديه من قدرات فنية عالية، موضحاً أن المدير الفنى تحدث معه مؤخراً وطالبه بالاجتهاد، وهو ما فعله اللاعب خلال الفترة الماضية.

والدلائل تُشير إلى أن علاقة صالح جمعة بالمدير الفنى للفريق تحسّنت، وهو ما ظهر خلال معسكر الإمارات الأخير، والذى أكد خلاله صالح أنه عازم على العودة للتشكيل قريباً.

المنافسة ستكون صعبة بالطبع أمام صالح جمعة من أجل العودة للتشكيل، لكنه أكد جاهزيته لهذه المنافسة ولا يخشى أى لاعب، مشددا على أنه واثق فى قدراته تماماً والتى تؤهله للمشاركة أساسياً فى الفريق.