شكرا لقرائتكم دخول مجاني لجماهير التعاون في مباراة اللواء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تكفلت إدارة التعاون بشراء كافة تذاكر مباراة فريقها أمام اللواء "درجة ثانية" يوم الأحد ضمن الدور 64 من كأس الملك.

وقالت إدارة التعاون في تغريدة عبر حساب النادي الرسمي على "تويتر" أن شراء التذاكر وتوزيعها مجاناً على الجماهير جاء بمناسبة لعب الفريق المتوج باللقب شهر مايو الماضي أول مباراة رسمية على المنشأة الجديدة.

وكان التعاون قد حقق لقب كأس الملك في مايو الماضي لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على اتحاد جدة 2-1.