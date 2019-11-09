البيروفي كاريو ينال جائزة أفضل لاعب في ذهاب النهائي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - نال أندري كاريو لاعب الهلال جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه مع ضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني والتي انتهت لمصلحة أصحاب الأرض بهدف دون رد. وسجل اللاعب البيروفي هدف فريقه الوحيد مستفيداً من كرة عرضية، حولها داخل شباك الفريق الضيف ليمنح فريقه أفضلية قبل لقاء الإياب الذي سيقام أواخر الشهر الجاري. ويلعب الفريقان في ستاد سايتاما 2002 يوم 24 نوفمبر الجاري، ويدخل الهلال اللقاء بفرصتي الفوز أو التعادل، أو حتى الخسارة بفارق هدف، شريطة تسجيله هدفاً في مرمى اليابانيين.

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