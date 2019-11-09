«اشتراه في الصيف وهيبيعه في الشتا».. الزمالك يقرر الاستغناء عن أبوجبل

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك الاستغناء عن خدمات محمد أبوجبل، حارس مرمى الفريق الأول بالنادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
واستقر الزمالك على تحديد المقابل المادي نظير الاستغناء عن خدمات أبوجبل، حيث اشترط الحصول على مبلغ 12 مليون جنيه للموافقة على رحيل الحارس خلال شهر يناير المقبل.
وذكر موقع "صدى البلد" أن مسئولو نادي إنبي تواصلوا مع أبوجبل، حيث أبدوا رغبتهم في الحصول على خدماته بداية من شهر يناير المقبل .
وكان الزمالك قد تعاقد مع الحارس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل مبلغ 13 مليون جنيه، قادماً من صفوف سموحة بالإضافة إلى خدمات عمر صلاح حارس الزمالك السابق.
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