شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد بوطيب بعد العودة من ألمانيا قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، فى مقر النادي الأبيض، اليوم السبت، عقب عودته من ألمانيا بعد الخضوع لبعض الفحوصات الطبية خلال الفترة الماضية.

وحرص أمير مرتضي المشرف العام علي قطاع الكرة بنادى الزمالك على عقد جلسة مع خالد بوطيب من أجل الاطمئنان على حالته بعد الفحوصات التى أجراها مؤخراً.

وكان المهاجم المغربى قد تواجد فى ألمانيا فى الفترة الماضية للاطمئنان على ركبته بعد تعرضه لآلام خلال الفترة الماضية ما أدى إلى سفره للاطمئنان بشكل نهائى على حجم الإصابة التى تعرض لها.

ويستعد فريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو خلال فترة التوقف الحالية لمواجهة إنبى، يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى، فى إطار الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.