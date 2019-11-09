الطلائع يمطر شباك الاتحاد بخماسية في دوري الجمهورية 2003

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كما فاز الزمالك على إنبي بهدفين مقابل هدف حيث أحرز هدفي الفريق الأبيض، '' محمد كمال أوماجا - كريم عبدون '' .
وجاءت نتائج الجولة كالتالي:
فوز الأهلي على أسوان 3/0 بالانسحاب
فوز الزمالك على إنبي 2-1
فوز طلائع الجيش على الاتحاد 5-3
تعادل الجونة مع بيراميدز 2-2
تعادل طنطا مع مصر المقاصة 1-1
تعادل سموحة مع حرس الحدود 1-1
فيما تقرر تأجيل مباراة المقاولون مع الإنتاج الحربي، وحصل الإسماعيلي ووادي دجلة راحة في هذه الجولة.
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