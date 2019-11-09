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الطلائع يمطر شباك الاتحاد بخماسية في دوري الجمهورية 2003

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أسدل الستار على منافسات الجولة العاشرة ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003 والتي شهدت أكثر كن مباراة مثيرة وأبرزها فوز طلائع الجيش على الاتحاد السكندري في مباراة شهدت تسجيل 8 أهداف.

 

كما حقق أهلي 2003  فوزاً اعتبارياً على حساب فريق أسوان بنتيجة 3/0 ، وذلك بعد انسحاب فريق أسوان الذي لم يحضر للملعب، ليقوم الحكم باحتساب الأهلي فائزاً ويمنحه الثلاث نقاط ترفع رصيد الأحمر إلى 19 نقطة من 8 مباريات.

 

كما فاز الزمالك على إنبي بهدفين مقابل هدف حيث أحرز هدفي الفريق الأبيض، '' محمد كمال أوماجا - كريم عبدون '' .

 

وجاءت نتائج الجولة كالتالي:

 

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فوز  الأهلي على أسوان 3/0 بالانسحاب

فوز الزمالك على إنبي 2-1

 فوز طلائع الجيش على الاتحاد 5-3

 تعادل الجونة مع بيراميدز 2-2

تعادل طنطا مع مصر المقاصة 1-1

تعادل سموحة مع حرس الحدود 1-1

 فيما تقرر تأجيل مباراة المقاولون مع الإنتاج الحربي، وحصل الإسماعيلي ووادي دجلة راحة في هذه الجولة.

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