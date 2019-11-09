كوامى لاعب كوت ديفوار الأوليمبى يتغنى بتنظيم مصر لأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد كريستيان كوامى لاعب منتخب كوت ديفوار وفريق جنوى الإيطالى، بتنظيم مصر لبطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020.
قال كوامى خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت": "البطولة منظمة بشكل جيد جدًا، ومنذ قدومنا إلى مصر تم استقبالنا بحفاوة وبطريقة منظمة جدًا، وهناك احترام للمواعيد وللمنتخبات فى مقرات الإقامة، وهذا شيء يسعدنا جدًا".
أضاف لاعب منتخب كوت ديفوار: "سعيد جدًا أننى أحمل علم بلدى فى مصر، وأسعى جاهدًا مع زملائى لتحقيق نتائج جيدة والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وعن مستقبلى فأنا سعيد جدًا باللعب فى ايطاليا".
وفاز منتخب كوت ديفوار على نظيره نيجيريا بهدف أثار جدلا جاء من ركلة جزاء احتسبها الحكم المصري محمد معروف، ضمن مباريات القمة المجموعة الثانية بين المنتخبين فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة للأولمبياد.
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