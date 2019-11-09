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الزمالك ينهى أزمة تعديل عقد محمود علاء بعد معسكر المنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسؤولو نادي الزمالك مع محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى على عقد جلسة خاصة عقب عودته من معسكر منتخب مصر الأول الحالي لحسم ملف تعديل عقده مع القلعة البيضاء.

 

محمود علاء يتواجد فى الوقت الحالى مع المنتخب المصري الذي يستعد لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، والمقرر لهما يومي 14 و18 نوفمبر الجاري.

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ويأمل مسؤولو الزمالك إنهاء الاتفاق مع  محمود علاء بشأن التفاصيل الخاصة بتعديل عقده، لاسيما أن اللاعب تلقى أكثر من وعد سابق بتعديل قيمة عقده المالية، ولكن لم يتم حسم هذا الملف حتى الآن.

 

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