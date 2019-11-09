سوبر كورة.. الأهلي يُكرر سيناريو تريكة وبركات مع القادة الأربعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الهدوء تسيطر على فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بعد انتهاء معسكر الفريق بالإمارات، في ظل انضمام معظم اللاعبين للمنتخبين الأوليمبي والأول واعتلاء الفريق لصدارة جدول الدوري قبل توقفه.
ملف هام يتواجد على طاولة لجنة التخطيط بالأهلي وهو التجديد لرباعي الفريق وليد سليمان وحسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي في ظل انتهاء عقودهم مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق لهم التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو الشتوى القادم.
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