سوبر كورة.. بن شرقى "بيلعب" مع الأسد بعد إيقافه أمام إنبى.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر المغربى أشرف بن شرقى نجم الزمالك فى فيديو وهو يداعب "أسد" باللعب معه، وذلك على هامش الراحة التى حصل عليها لمدة 48 ساعة عقب خوض الفريق الأبيض لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا الأولمبى الودية التى جاءت ضمن الاستعدادات لمواجهة الفريق الأبيض مع إنبى، فى المباراة التى ستقام يوم 25 من شهر فبراير الجارى، فى الجولة السادسة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
يذكر أن لجنة الانضباط باتحاد الكرة قررت إيقاف بن شرقى مباراة واحدة وتغريمه بـ50 ألف جنيه عقب الأحداث التى بدرت منه عقب نهاية مباراة فريقه أمام المقاولون الأخيرة بالدورى وحاول بن شرقى التهجم على لاعب المقاولون العرب سيف الجزيرى بعدما ضربه الأخير "بالكوع" أثناء المباراة، ليتم إيقاف الجزيرى مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه بداعى الخشونة المتعمدة.
واكتفت لجنة الإنضباط بإيقاف بن شرقى مباراة واحدة بداعى أنه حاول التهجم على سيف الجزيرى لكنه لم يتمكن من الاعتداء على لاعب المقاولون، الذى حصل على ايقاف مباراتين.
كانت لجنة المسابقات أحالت أشرف بن شرقى إلى لجنة الإنضباط لاتخذا القرار المناسب حياله، بعدما قررت الأولى إيقاف فرجانى ساسى لاعب الزمالك مباراة واحدة، بعد طرده فى نفس المباراة لحصوله على انذارين مع الاعلان عن إيقاف الجزيرى مباراتين وبذلك سيغيب اللاعب المغربى عن الزمالك فى المباراة القادمة أمام إنبى.
واستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا لمواجهة إنبى حيث يستعد الأبيض لخوض مباراة ودية جديدة مع وادى دجلة، يوم الإثنين المقبل، على ستاد بتروسبورت.
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