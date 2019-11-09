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سموحة يطالب اتحاد الكرة بقيمة عقود ناصر ماهر وفوزى الحناوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أعلن محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه سيتقدم رسميا بطلب لادارة المنتخبات الوطنية للحصول على قيمة عقود إعارة كلا من ناصر ماهر و فوزى الحناوى لاعبو الفريق والمنتخب الأوليمبى، واللذين أصيببا بكسر فى الساق وخلع فى الكتف خلال المشاركه مع المنتخب الاولمبى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة . 

 

وكان عامر قد تلقى خبر الاصابه بحزن شديد حيث يعتبر الثنائى من الركائز الاساسية للفريق السكندرى . 

 

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وقال عامر ليس من المنطقى أن تتحمل خزينة سموحة مصاريف علاج اللاعبين وقيمة المستحقات الشهرية وعقود اللاعبين . 

 

 

 

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