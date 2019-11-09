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شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطالب اتحاد الكرة بقيمة عقود ناصر ماهر وفوزى الحناوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وكان عامر قد تلقى خبر الاصابه بحزن شديد حيث يعتبر الثنائى من الركائز الاساسية للفريق السكندرى .
وقال عامر ليس من المنطقى أن تتحمل خزينة سموحة مصاريف علاج اللاعبين وقيمة المستحقات الشهرية وعقود اللاعبين .
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