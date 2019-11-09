بالفيديو.. الزعيم يهزم أوراوا في مباراة الفرص الضائعة 

السبت 9 نوفمبر 2019

الهلال السعودي

تغلب الهلال السعودي على مضيفه أوراوا الياباني بهدف نظيف في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم السبت على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب” في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.



شوط أول سلبي بعنوان فرص الهلال الضائعة

بدأ الروماني رزافان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال السعودي مواجهة نادي أوراوا الياباني ، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، بتشكيل مكون من :_

في حراسة المرمى : المعيوف

خط الدفاع: البريك - جانج - البليهي - الشهراني

خط الوسط :عطيف - سليمان الفرج - جيوفينكو

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خط الهجوم:كاريلو - سالم الدوسري - بافتيمبي جوميز

وعلى الجانب الآخر شهدت تشكيل المدرب تسويوشي أوتسوكي المدير الفني للفريق الياباني، الدفع بالرباعي الهجومي "سيكيني، ناجاساوا، كوروكي، فابريكو" حيث جاء تشكيل أوراوا كالتالي :_

فوكوشيما، ايواناما، سوزوكي، ماكينو، هاشيوكو، ايفرتون، اوكي، سيكيني، ناجاساوا، كوروكي، فابريكو

شهد الشوط الأول من المباراة هجمات خطيرة من نجوم نادي الهلال خاصةً من الإيطالي سيباستيان جيوفينكو والبيروفي أندرية كاريلو وسط اختفاء ملحوظ للفرنسي بافيتمبي جوميز.

وأضاع الإيطالي جيوفينكو عدد من الفرص المحققة لعل أبرزها كانت عند الدقيقة 28 بعد أن جاءته الكرة أمام المرمى وسددها لتصطدم في لاعب أوراوا الذي أبعدها عن مرماه.

هدف كاريلو أبرز ملامح الشوط الثاني

واصل نادي الهلال ضغطه على دفاع أوراوا في أكثر من هجمة حتى جاء هدف أندرية كاريلو في الدقيقة “60” من عمر الشوط الأول بعد عرضية مُتقنة من محمد البريك يتلقاها البيروفي بضربة رأسية رائعة سكنت شباك حارس الفريق الياباني ليمنح الهلاليين الفوز في النصف الأول من نهائي دوري أبطال آسيا في انتظار الحسم في مباراة العودة باليابان.

موعد مباراة الهلال وأوراوا في الإياب

يذكر أن مباراة نادي الهلال ضد أوراوا في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا ستقام على استاد سايتاما في اليابان يوم الأحد والموافق 24 من شهر نوفمبر عند تمام الساعة الواحدة بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة بتوقيت القاهرة.