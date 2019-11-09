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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بايرن ميونخ يتقدم على دورتموند في القمة الألمانية والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
بايرن ميونخ وبروسيا
انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول من القمة الألمانية المقام حالياً بين فريقي بايرن ميونخ و بروسيا دورتموند على ملعب "أليانز أرينا" ضمن الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري.
نجح البايرن في التقدم خلال أحداث الشوط الأول من المواجهة بهدف نظيف و كان له الافضلية الاستحواذ، خلال أحداث الشوط.
أحرزروبرت ليفاندوفسكي الهدف الوحيد في الشوط الأول في الدقيقة 17 عن طريق تمريرة من بنيامين بافارد.
وفي الدقيقة 36، لاجرى فريق بروسيا دورتموند تبديل أول، حيث تم الدفع باللاعب رفائيل جوريرو على حساب جادون سانتشو.
ويحتل العملاق البافاري المركز السادس برصيد 18 نقطة، بينما يحتل دورتموند المركز الرابع برصيد 19 نقطة.
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