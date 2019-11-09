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شكرا لقرائتكم خبر عن فالفيردي خارج برشلونة في هذه الحالة والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
فالفيردي
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم على ان إدارة برشلونة قد تقرر إقالة إرنستو فالفيردي من منصبه كمدير فني للفريق وذلك في حالة اي تعثر للفريق الكتالوني أمام سيلتا فيجو.
وقالت صحيفة ABC الاسبانية على ان برشلونة سوف يطيح بمدربه وسوف يقال على الفور من منصبه ان لم ينجح في قيادة الفريق لحصد النقاط الثلاث من مواجهة سيلتا فيجو.
ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 22 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ريال سوسييداد المتصدر، بينما يتواجد سيلتا فيجو في الترتيب الثامن عشر برصيد 9 نقاط.
و تتعقد أوضاع فالفيردي في برشلونة بعد خسارة الفريق في الجولة السابقة من ليفانتي 3-1
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