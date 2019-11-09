شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون يعمق جراح ساوثهامبتون بثنائية والان مع التفاصيل

السبت 9 نوفمبر 2019 ايفرتون تلقى نادي ساوثهامبتون هزيمة جديدة في المرحلة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ضيفه إيفرتون في اللقاء الذي أقيم بملعب سانت ماري.

Advertisements تقدم التوفيز مبكراً عبر توم دافيز في الدقيقة الرابعة، لكن داني إينجز أدرك التعادل في الدقيقة 50. في الدقيقة 75 سجل البرازيلي ريتشارلسون هدف الفوز في الدقيقة 75 بعد أن إستغل عرضية زميله جبريل سيديبيه. بهذه النتيجة تتواصل معاناة ساوثهامبتون ليظل في المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط ويزداد الضغط على المدرب النمساوي رالف هازنهوتيل. بينما يضيف إيفرتون ثلاث نقاط جديدة في رصيده ويتقدم للمركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة.

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