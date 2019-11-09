شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل غير متوقع لقمة الأرسنال وليستر سيتي والان مع التفاصيل

السبت 9 نوفمبر 2019 أرسنال يلتقي ارسنال بنظيره ليستر سيتي في اطار الجولة ال١٢ من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز "البريمرليج" علي ملعب "كينج باور"

واعلن المدرب الاسباني لفريق ارسنال اوناي ايمري عن تشكيل فريقه امام ليستر سيتي، وكان التشكيل علي النحو التالي : حراسة المرمي: لينو خط الدفاع : هولدينق-دافيد لويز-كولاسيناك-بيلرين خط الوسط: توريرا-جيندوزي-تشامبيرش-اوزيل Advertisements خط الهجوم: لاكازيت-اوباميانج ويدخل ليستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمي:شمايكل خط الدفاع:ايفانس-بيريرا-سيونكو-تشايلويل خط الوسط: نديدي-ماديسون-بيريز-يوري-بارينيس خط الهجوم: جيمي فاردي ويحتل ليستر سيتى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" برصيد 23 نقطة، فيما يأتى أرسنال فى المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

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