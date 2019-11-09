شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لموقعة بايرن ميونخ وبروسيا في قمة البوندسليجا والان مع التفاصيل

السبت 9 نوفمبر 2019 بايرن ميونخ وبروسيا يلتقي بعد قليل فريق بايرن ميونخ أمام نظيره بروسيا دورتموند، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الألماني الممتاز، والتي ستقام على ملعب أليانز أرينا.

جاء تشكيل بايرن ميونيخ لمواجهة الليلة كالأتي :- حراسة المرمى : نوير. خط الدفاع : ألفونسو دايفيس - دافيد ألابا - خافي مارتينيز - بنيامين بافارد. خط الوسط : جوشوا كيميج - ليون غوريتسكا - غنابري - مولر - كينغسيلي كومان. Advertisements خط الهجوم : روبرت ليفاندوفسكي. على الجانب الآخر جاء تشكيل أسود الفيستيفال كالأتي :- حراسة المرمى : رومان بوركي. خط الدفاع : مارفين سكولز - هوملز - مانويل أكانجي - أشرف حكيمي. خط الوسط : جوليان فيغل - أكسيل ويتسل - ثورغان هازارد - جوليان براندت - جادون سانتشو. خط الهجوم : غوتزه. يحتل أصحاب الأرض المركز السادس برصيد 18 نقطة، ويسبقه دورتموند في المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

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