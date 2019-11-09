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شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يرصد موهبة أياكس والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
ريال مدريد
أبدى يوري ريجر موهبة فريق أياكس أمستردام رغبة أكيد باللعب في صفوف نادي ريال مدريد وذلك خلال الفترة المقبلة
وصرح ريجر لشبكة ديفنسا سنترال الإسبانية على أنه يحلم باللعب في الملكي خاصة أن صاحب الـ 17 عاما ينال إعجاب ريال مدريد وتعبره واحد من أهم مواهب الجيل القادم.
وأشارت الشبكة الاسبانية على أن اللاعب خطف أنظار مسئولو الملكي بشكل وأرسلو بعض الكشافة لمتابعته خلال مباراته مع منتخب بلاده للشباب في كأس العالم تحت 17 عاماً في البرازيل.
ويتمتع موهبة اياكس بمهارة كبيرة في خط الوسط ويمتلك قوة بدنية هائل ويعد أهم حلم ليوري هو اللعب في قلعة سانتياجو بيرنابيو مثله الأعلى كريستيانو رونالدو.
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