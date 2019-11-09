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ريال مدريد يرصد موهبة أياكس 

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أنس عبد الغني 0 تبليغ

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السبت 9 نوفمبر 2019

ريال مدريد

أبدى يوري ريجر موهبة فريق أياكس أمستردام رغبة أكيد باللعب في صفوف نادي ريال مدريد وذلك خلال الفترة المقبلة 

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وصرح ريجر لشبكة ديفنسا سنترال الإسبانية على أنه يحلم باللعب في الملكي خاصة أن صاحب الـ 17 عاما  ينال إعجاب ريال مدريد وتعبره واحد من أهم مواهب الجيل القادم.

وأشارت الشبكة الاسبانية على أن اللاعب خطف أنظار مسئولو الملكي بشكل وأرسلو بعض الكشافة لمتابعته خلال مباراته مع منتخب بلاده للشباب في كأس العالم تحت 17 عاماً في البرازيل.

ويتمتع موهبة اياكس بمهارة كبيرة في خط الوسط ويمتلك قوة بدنية هائل ويعد أهم حلم  ليوري هو اللعب في قلعة سانتياجو بيرنابيو مثله الأعلى .

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