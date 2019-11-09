انت الان تتابع الدوري الانكليزي: تشيلسي يتقدم للمركز الثاني بالفوز على 2-صفر كريستال بالاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لاعبو تشيلسي يحتفلون بتسجيل هدف

منح هدفان سجلهما تامي ابراهام وكريستيان بوليسيك في الشوط الثاني تشيلسي الفوز 2-صفر على كريستال بالاس اليوم السبت محققا سادس انتصار له على التوالي في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم ما دفع الفائز للمركز الثاني في جدول الترتيب.

وانهى ابراهام المقاومة الدفاعية لبالاس في الدقيقة 52 عقب تمريرة من لمسة واحدة من لاعب الوسط البرازيلي ويليان ليودعها المهاجم، الذي يقود التشكيلة الشابة الجديدة لتشيلسي، بجانب القدم في مرمى فيسنتي جوايتا.

وأنهى بوليسيك تحركا رائعا من ناحية الجناح ليجعل النتيجة 2-صفر في الدقيقة 79 بعد أن تصدى جاري كاهيل المدافع السابق لتشيلسي لتسديدة البديل ميشي باتشواي لتعلو الكرة في الهواء وتصل إلى اللاعب الأمريكي الذي أودعها الشباك.

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ودفع فرانك لامبارد مدرب تشيلسي بأصغر تشكيلة أساسية للفريق اللندني على الإطلاق في الدوري الانجليزي حيث منح المدافع ريس جيمس (19 عاما) فرصة أول مشاركة منذ البداية في الدوري عندما لعب بدلا من سيزار أزبيليكويتا.

وبدا أن عودة نجولو كانتي عقب إصابة في الفخذ، بدلا من جورجينيو الموقوف، قد منحت تشيلسي ثقلا في خط الوسط ليخرج الفريق بشباكه خالية للمرة الثالثة هذا الموسم.

وتفوق تشيلسي بهذا الانتصار على مانشستر سيتي وليستر سيتي، اللذين لم يلعبا بعد ضمن الجولة ذاتها، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب. ويتراجع الفريق بفارق خمس نقاط خلف ليفربول المتصدر الذي خاض مباراة أقل.