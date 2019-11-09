شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كوت ديفوار: حققنا المطلوب.. وأماباكبو راضٍ عن الأداء رغم الخسارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب حيدرا سواليهو، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأوليمبي، عن سعادته بالفوز الذي حققه على نيجيريا بهدف في افتتاح مشوار المنتخبين بأمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وتحتضن مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

وقال حيدرا: «أحب أن أهنئ منتخب نيجيريا على أدائه في مباراة اليوم وأعتقد أننا لم نستحق الفوز لكن نشكر الرب على الفوز في النهاية».

وأضاف: «هذا المنتخب نواة للمنتخب الأول وأتمنى أن نستمر في تحقيق الانتصارات من أجل الحصول على فرصة التأهل للأوليمبياد».

وتابع: «حققنا المطلوب في مباراة اليوم وهو الانتصار دون النظر للأداء، سعيد بتحقيق الفوز في ظل العديد من الغيابات بسبب ارتباط بعض لاعبينا بأنديتهم وإقامة البطولة في وقت خارج الأجندة الدولية».

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وأنهى كلامه: «منتخب نيجيريا يمتاز بالسرعة الكبيرة خاصة هذا الفريق لذلك فضلنا استخدام الهجمات المرتدة لتجنب سرعة لاعبي المنتخب، ويجب أن أشكر لاعبي فريقي لأنهم استمعوا إلى تعليماتي».

من جانبه، أبدى إماما أماباكابو، المدير الفني لمنتخب نيجيريا الأوليمبي، رضاه عن أداء اللاعبين رغم الخسارة من كوت ديفوار، في مستهل مشوار الفريقين ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ عامًا في الخامسة مساءً باستاد السلام.

وقال إماما في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «كانت مباراة صعبة والبطولة بشكل عام تضم منتخبات قوية».

وتابع: «للأسف كانت هناك ركلة جزاء وطرد ويمكن أن يكون هناك خلاف حولهما وحتى الهدف لم أشاهده بشكل جيد عقب تصدي الحارس لركلة الجزاء، لكن الحكم قال إن الكرة عبرت خط المرمى».

وأضاف: «وضعنا أنفسنا في موقف صعب وعلينا الفوز في المباريات القادمة ووجود الألماني جيرنوت روهر، المدير الفني للمنتخب النيجيري الأول، لا يضعنا تحت ضغط، بل أنا من طلبت منه الحضور، وهو رحب لمشاهدة الجيل الجديد من اللاعبين في بطولة مهمة مثل كأس الأمم الأفريقية.»

وتصدر منتخب كوت ديفوار ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز على نيجيريا قبل مباراة جنوب أفريقيا وزامبيا في ختام الجولة الأولى.