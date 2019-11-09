شكرا لقرائتكم خبر عن كوت ديفوار تفوز على نيجيريا بهدف نظيف.. والمباراة تشهد أول حالة طرد في البطولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب كوت ديفوار الأوليمبي لكرة القدم فوزًا ثمينًا على نظيره النيجيري، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد السلام، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

Advertisements

وشهدت المباراة أول حالة طرد في البطولة للاعب منتخب نيجيريا أوليسا نداه في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، عقب تورطه في ركلة جزاء لصالح الأفيال.

وتحتضن مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

بتلك النتيجة يتصدر المنتخب الإيفواري ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يبقى منتخب نيجيريا في المركز الأخير دون رصيد.