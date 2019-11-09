كوت ديفوار تفوز على نيجيريا بهدف نظيف.. والمباراة تشهد أول حالة طرد في البطولة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق منتخب كوت ديفوار الأوليمبي لكرة القدم فوزًا ثمينًا على نظيره النيجيري، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد السلام، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.
وشهدت المباراة أول حالة طرد في البطولة للاعب منتخب نيجيريا أوليسا نداه في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، عقب تورطه في ركلة جزاء لصالح الأفيال.
وتحتضن مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أوليمبياد طوكيو 2020.
بتلك النتيجة يتصدر المنتخب الإيفواري ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يبقى منتخب نيجيريا في المركز الأخير دون رصيد.
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