شكرا لقرائتكم خبر عن «كيريوس» يشارك لأول مرة في بطولة نيويورك المفتوحة للتنس 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر نجم كرة التنس الأسترالى نيك كيريوس، المصنف الـ13 عالمياً سابقاً، المشاركة في بطولة نيويورك المفتوحة للتنس بشكل رسمى في نسخة العام المقبل 2020.

وتنطلق بطولة نيويورك المفتوحة، إحدى بطولات رابطة لاعبى التنس المحترفين فئة الـ250 نقطة، في الفترة من 11 إلى 17 فبراير 2020 على الملاعب الصلبة.

منظمو بطولة نيويورك المفتوحة أعلنوا عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» مشاركة الأسترالى نيك كيريوس رسمياً في الحدث المقبل.

وسيكون اللاعب المشاغب على موعد مع تسجيل ظهوره الرسمى الأولى في ملاعب البطولة الأمريكية، حيث لم يسبق له المشاركة في أي نسخة من قبل.

كيريوس سيكون المرشح الأبرز للفوز بلقب النسخة الثالثة من نيويورك المفتوحة، حيث انطلقت البطولة قبل عامين في 2018.

Advertisements

النسخة الافتتاحية لبطولة نيويورك توج بلقبها لاعب التنس الجنوب إفريقى كيفن أندرسون على حساب الأمريكى سام كويرى في النهائى بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 4- 6 و6- 3 و7- 6.

بينما نسخة العام الحالى 2019، حصد لقبها اللاعب الأمريكى رايلى أوبيلكا بفوزه على منافسه الكندى برايدن شنور في النهائى بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 6- 1 و6- 7 و7- 6، محرزاً اللقب الأول في تاريخه.

يُذكر أن نيك كيريوس كان قد أعلن مؤخراً انسحابه من المشاركة في بطولة بنك إيرست المفتوحة للتنس، إحدى بطولات رابطة لاعبى التنس المحترفين فئة 500 نقطة، في مدينة فيينا، التي أقيمت في الفترة من 21 إلى 27 أكتوبر الماضى بسبب الإصابة.

وأعقبها اللاعب بإعلان إنسحابه أيضاً من اللعب في بطولة باريس بيرسى لتنس الأساتذة فئة الألف نقطة، في ظل معاناته من إصابة في عظمة الترقوة، تعرض لها على هامش مشاركته في بطولة كأس لافر للتنس مع فريق العالم في مواجهة فريق أوروبا.

كانت رابطة اللاعبين المحترفين أعلنت في وقت سابق إيقاف لاعب كرة التنس الأسترالى نيك كيريوس 16 أسبوعا مع وقف التنفيذ المشروط ووضعه تحت المراقبة لمدة ستة أشهر مع غرامة مالية بقيمة 25 ألف يورو بسبب سلوكه السيئ في الملاعب خلال الاثنى عشر شهرا الماضية.

وأوضحت الرابطة في بيان لها أنه «سيتم رفع عقوبة الإيقاف بعد ستة أشهر من الاختبار بشرط» أن يلتزم كيريوس بمعايير معينة خلال هذه الفترة، مثل احترام رسالة قواعد السلوك، والحصول على دعم من مدرب ذهنى في الدورات و«بمساعدة إخصائى في السلوك خلال الفترة غير التنافسية (نوفمبر- ديسمبر)». وتأتى هذه العقوبة الجديدة عقب التحقيق الذي تم فتحه بسبب سلوك المصنف 27 عالميا حاليا خلال مباراته في الدور الثانى من دورة سينسيناتى الأمريكية للماسترز، في أغسطس الماضى ضد الروسى كارين خاتشانوف.

وتم تغريم كيريوس سابقا بمبلغ 113 ألف دولار بسبب «مغادرته الملعب دون إذن، وكلامه البذىء وسلوكه غير الرياضى تجاه خصمه»، لكن رابطة اللاعبين المحترفين قررت تمديد تحقيقها بسبب سوابق اللاعب الأسترالى البالغ من العمر 24 عامًا.