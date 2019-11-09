شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يرصد 120 مليون يورو لإعادة بوجبا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشارت وسائل الإعلام الإيطالية إلى أن يوفنتوس لايزال حريصًا على إعادة بول بوجبا إلى ملعب آليانز ستاديوم من جديد.
وبحسب صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، فإن يوفنتوس كان يأمل فى إتمام الصفقة فى الصيف الماضى لكنه لم يتمكن من تحقيق مطالب مانشستر يونايتد المالية.
كان مانشستر يونايتد قد اشترط الحصول على 150 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل لاعبه الدولى الفرنسى.
وأشار التقرير إلى أن يوفنتوس لم يفقد الأمل مطلقًا فى استعادة بوجبا، الذى قضى 4 مواسم من قبل بقميص البيانكونيرى، مشيرًا إلى أن مديره الرياضى فابيو باراتيتشى يحلم بالحصول على توقيع بوجبا، بشرط ألا يزيد سعره على 120 مليون يورو.
ويعتبر ريال مدريد أيضًا أحد الأندية المهتمة بضم بوجبا، بناء على توصية من مدربه زين الدين زيدان، الذى يرى بوجبا أحد الأهداف الرئيسية ضمن مشروعه الكبير لإعادة الريال للسيطرة على دورى أبطال أوروبا.
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