شكرا لقرائتكم خبر عن «روهر» يدعم منتخب نيجيريا الأوليمبي في مواجهة كوت ديفوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الألماني جيرنوت روهر، المدير الفني لمنتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، على حضور مباراة منتخب النسور الخضر الأوليمبي أمام كوت ديفوار، المقامة حاليا بافتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة الثانية لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة باستاد السلام.

ويساند روهر المنتخب الأولمبي باستمرار، حيث تواجد بمعسكر الفريق في الإسماعيلية قبل بداية البطولة لدعم المدرب إماما واللاعبين.

ويستعد منتخب نيجيريا الأول لمواجهة بنين، الأربعاء المقبل، في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.