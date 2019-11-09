شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تذاكر مباراة مصر وكينيا الإثنين المقبل.. تعرّف على الأسعار ومنافذ البيع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرّر الاتحاد المصري لكرة القدم طرح التذاكر الموحدة لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره الكيني، المقرر إقامتها، الخميس المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن تصفيات الأمم الأفريقية، الكاميرون 2021.
ووفقًا للموع الرسمي لاتحاد الكرة، تقرر طرح التذاكر للبيع باستاد الإسكندرية، بدءا من العاشرة صباح، الإثنين المقبل، ويقدر سعر التذكرة الموحدة بـ75 جنيهًا.
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