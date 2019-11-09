شكرا لقرائتكم خبر عن «شيكابالا» يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك محمود عبدالرازق «شيكابالا»، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعد تنفيذه البرنامج الخاص به في الفترة الماضية.
وخضع لاعبو الفريق لبرنامج بدني في بداية المران، اليوم السبت، عقب فترة الراحة التي حصل عليها الفريق بعد ودية منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي، أشرف عليها جوزيه مونتيرو رودريجز، مدرب الأحمال بالفريق.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، أدى اللاعب التدريبات البدنية مع باقي زملائه بشكل طبيعي.
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