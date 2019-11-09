شوط أول سلبي بين الهلال وأوروا في نهائي دوري أبطال أسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

انتهى النصف الأول من مباراة الهلال السعودي وأوروا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بالتعادل السلبي بدون أهداف على ملعب محيط الرعب.



أحداث الشوط الأول.. فرصة الشهراني الأبرز

شهد الشوط الأول تمركز اللعب في منطقة خط الوسط حيث كانت فرصة الشهراني نجم دفاع الهلال الأبرز بعد تمرير الكرة من سالم الدوسري في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول ليجد الشهراني نفسه منفردا بالمرمي مسددا الكرة على يسار الحارس فوكوشيما ولكن تسديدته وجدت قدم المدافع ايواناما ليمنع هدف أول محقق للهلاليين.

تشكيل الهلال السعودي

وفي سياق متصل الروماني رزافان لوشيسكو ، المدير الفني لنادي الهلال السعودي عن تشكيل فريقه ، لمواجهة نادي أوراوا الياباني ، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، حيث جاء التشكيل الرسمي كالتالي :_

في حراسة المرمى : المعيوف

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خط الدفاع: البريك - جانج - البليهي - الشهراني

خط الوسط :عطيف - سليمان الفرج - جيوفينكو

خط الهجوم:كاريلو - سالم الدوسري - بافتيمبي جوميز

تشكيل أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

وشهدت تشكيل المدرب تسويوشي أوتسوكي المدير الفني للفريق الياباني، الدفع بالرباعي الهجومي "سيكيني، ناجاساوا، كوروكي، فابريكو" حيث جاء تشكيل أوراوا كالتالي :_

فوكوشيما، ايواناما، سوزوكي، ماكينو، هاشيوكو، ايفرتون، اوكي، سيكيني، ناجاساوا، كوروكي، فابريكو

القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا

يذكر أن قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة تنقل مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب دوري أبطال آسيا 2019 .