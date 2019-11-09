شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيوكاسل يونايتد يتجاوز عقبة بورنموث بثنائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019 حول نادي نيوكاسل يونايتد تأخره بهدف نظيف أمام ضيفه بورنموث لفوز بهدفين لهدف في اللقاء الذي شهده ملعب "سان جيمس بارك" في الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم رجال المدرب إيدي هاو بهدف في الدقيقة 14 عبر هاري ويلسون الذي إستغل تمريرة زميله رايان فرايزر. Advertisements تعادل الأمريكي دي أندري يدلين للماجبيز في الدقيقة 42 بمساعدة زميله الفرنسي سانت آلان ماكسيم. خطف المدافع الأيرلندي سياران كلارك هدف الفوز في الدقيقة 52 ليحقق نيوكاسل ثلاث نقاط ثمينة ويواصل نتائجه الجيدة في الدوري الإنجليزي. بهذا الفوز يتقدم نيوكاسل للمركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة، بينما يظل بورنموث عند النقطة 16 في المركز السابع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيوكاسل يونايتد يتجاوز عقبة بورنموث بثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.