بث مباشر.. مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا نهائي دوري أبطال أسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 نوفمبر 2019

يقدم الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا اليوم ، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على ملعب محيط الرعب معقل الهلاليين.



وجاء تشكيل الهلال السعودي كالتالي

وعلى الجانب الآخر كشف الروماني رزافان لوشيسكو ، المدير الفني لنادي الهلال السعودي عن تشكيل فريقه ، لمواجهة نادي أوراوا الياباني ، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، حيث جاء التشكيل الرسمي كالتالي :_

في حراسة المرمى : المعيوف

خط الدفاع: البريك - جانج - البليهي - الشهراني

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خط الوسط :عطيف - سليمان الفرج - جيوفينكو

خط الهجوم:كاريلو - سالم الدوسري - بافتيمبي جوميز

تشكيل أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

وشهدت تشكيل المدرب تسويوشي أوتسوكي المدير الفني للفريق الياباني، الدفع بالرباعي الهجومي "سيكيني، ناجاساوا، كوروكي، فابريكو" حيث جاء تشكيل أوراوا كالتالي :_

فوكوشيما، ايواناما، سوزوكي، ماكينو، هاشيوكو، ايفرتون، اوكي، سيكيني، ناجاساوا، كوروكي، فابريكو

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