رفض احتجاج الاتحاد على مصطفى أبها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات _ جدة

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم الاحتجاج الخاص بنادي الاتحاد على مشاركة لاعب أبها أحمد مصطفى في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت إدارة نادي الاتحاد قدمت احتجاجا على مشاركة اللاعب كونه من فئة المواليد وسبق أن مثل منتخب مصر للشباب وهذا يتنافى مع لائحة الاحتراف.

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ومنحت لجنة الانضباط نادي الاتحاد فرصة الاستئناف على قرارها، فيما صادرت رسوم الاحتجاج.

من جانبه، شدد المستشار القانوني السابق لإدارة نادي الاتحاد أحمد الأمير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن اللوائح والأنظمة تؤكد أهلية مشاركة اللاعب، مشيرا إلى أن قيد اللاعب مر بخطوات رسمية عدة، وأن تمثيله لمنتخبات سنية لا يتعارض مع مشاركته حاليا مع فريق أبها، كما هو حال لاعب النصر مختار علي الذي سبق وأن لعب لمنتخبات سنية في إنجلترا،

وأكد أيضا أن عدم تمثيل المنتخب ليس شرطا في تسجيل اللاعبين المواليد حسب تعميم اللجنة.