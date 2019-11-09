السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض
تأهل لاعبا المنتخب السعودي لذوي الإعاقة عبدالرحمن القرشي وفهد الجنيدل إلى أولمبياد طوكيو البارالمبية 2020 في منافسات الكراسي المتحركة.
وجاء تأهل القرشي بعد أن حقق المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن 93:14 ثانية في سباق 100 «كراسي متحركة تصنيف 53 T»، الذي أقيم أمس في دبي ضمن بطولة العالم لألعاب القوى، البطولة الرئيسة المؤهلة للأولمبياد، كأول لاعب سعودي يحقق ميدالية فضية في تاريخ بطولات العالم لذوي الإعاقة في منافسات الكراسي المتحركة.
وخطف الجنيدل البطاقة الثانية لأولمبياد طوكيو بتحقيقه الرقم التأهيلي 76:14 ثانية للسباق والتصنيف نفسه.
وعبر اللاعبان عن سعادتهما بما حققاه من خلال التأهل إلى أولمبياد طوكيو، وكذلك تحقيق فضية العالم للقرشي، الذي أكد أن المنافسة كانت صعبة للغاية، ولكن طموحه وإصراره كانا دافعا مهما له لتحقيق الإنجاز للمملكة في هذا المحفل العالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر تأهل القرشي والجنيدل لأولمبياد طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.