كلوب: التعاقد مع لاعب من طراز مبابي صعب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استبعد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب إقدام فريقه على أي محاولة للتعاقد مع النجم الفرنسي الشاب لباريس سان جرمان كيليان مبابي نظرا لارتفاع قيمته، على الرغم من إعجابه به.

وربط عدد من التقارير الصحفية بين المهاجم البالغ 20 عاما، والذي ساهم بشكل أساسي العام الماضي في تتويج منتخب بلاده بلقب مونديال روسيا 2018، والانتقال إلى أندية أوروبية كبرى، منها ريال مدريد الإسباني.

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ولا يخفي كلوب إعجابه بمبابي، وسبق أن حاول ضمه إلى ليفربول في صيف عام 2017 وعقد اجتماعات معه ومع ممثليه، لكن اللاعب قرر الانتقال من موناكو إلى نادي العاصمة في صفقة قدرت قيمتها بـ180 مليون يورو، وجعلت منه ثاني أغلى لاعب في العالم بعد البرازيلي نيمار الذي التحق في الفترة نفسها بسان جرمان آتيا من برشلونة الإسباني مقابل 222 مليون يورو.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة «ذا تايمز» الإنجليزية أمس، قال كلوب «التعاقد مع لاعب من هذا الطراز هو أمر صعب، لا أرى أن أي فريق قادر حاليا على ضم كيليان مبابي من باريس سان جرمان».

وتابع «لا أرى أن أي ناد قادر على ذلك، ونحن جزء من هذه الأندية غير القادرة. الأمر بهذه البساطة»، مضيفا «بطبيعة الحال، من وجهة نظر رياضية، لا توجد أسباب كثيرة لعدم التعاقد معه. يا له من لاعب. لكن الأمر يتعلق بالمال بطبيعة الحال. لا فرصة لذلك على الإطلاق».