الراجحي الأول في رالي العلا نيوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فاز السائق يزيد بن محمد الراجحي بالمركز الأول في رالي العلا نيوم الذي نظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بدعم من الهيئة العامة للرياضة ضمن الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، فيما حل ياسر بن سعيدان ثانيا.

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واجتاز الراجحي المرحلة الخاصة الرابعة والأخيرة للرالي متقدما على ياسر بن سعيدان.

وجاء الإسباني فرناندو ألونسو دياز ومساعده مارك كوما كامبس في المركز الثالث.

وشهد السباق في مرحلته الأخيرة احتدام المنافسة بين الراجحي والسعيدان اللذين تنافسا على تقليص الفارق بينهما إلى أقل من دقيقة ونصف الدقيقة في سباق السرعة والتنافس الذي انطلق من مركز المويلح وصولا إلى تريم بمسافة 175 كلم.