شكرا لقرائتكم شيكابالا يسجل حضور فى مران الزمالك .. وأوناجم "غياب"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وحرص الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك على تنفيذ بعض الجمل الفنية خلال مران الفريق.
واعتمد ميتشو على التمريرات القصيرة الخاصة بالتسليم والتسلم وحرص المدرب على تصحيح الأخطاء أولا بأول خلال المران.
بينما حصل المغربي محمد أوناجم جناح الزمالك على راحة من المران الجماعي اليوم وأدى اللاعب تدريبات خاصة في الجيمانزيوم وفقا لبرنامج خاص له من الجهاز الفني.
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