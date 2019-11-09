شكرا لقرائتكم الأهلي يُكرر سيناريو تريكة وبركات مع القادة الأربعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الهدوء تسيطر على فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بعد انتهاء معسكر الفريق بالإمارات، في ظل انضمام معظم اللاعبين للمنتخبين الأوليمبي والأول واعتلاء الفريق لصدارة جدول الدوري قبل توقفه.

ملف هام يتواجد على طاولة لجنة التخطيط بالأهلي وهو التجديد لرباعي الفريق وليد سليمان وحسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي في ظل انتهاء عقودهم مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق لهم التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو الشتوى القادم.

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وعلم الخليج 365 أن الاتجاه داخل إدارة النادي الأهلي هو التجديد للقادة الأربعة لمدة موسم واحد على أن يتم مناقشة التجديد مرة أخرى بنهاية كل موسم، وهو ما حدث مع جيل الأهلي الاستثنائي وبالتحديد مع الثلاثي محمد أبو تريكة ومحمد بركات ووائل جمعة.

وينتظر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي الحصول على الضوء الأخضر من محمود الخطيب رئيس النادي، قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع الرباعي لإنهاء الأمر مبكراً لفرض حالة من التركيز داخل صفوف الفريق.