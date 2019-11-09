شكرا لقرائتكم منتخب الشاطئية يخسر أمام اليابان فى كأس القارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بهذه النتيجة حجز منتخب الشاطئية المركز السادس فى البطولة بينما حل منتخب اليابان فى المركز الخامس. ويتراس بعثة المنتخب الوطني للكرة الشاطئية بدبي سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة الشاطئية ويقود الجهاز الفني مصطفي لطفي المدير الفني وعبدالواحد السيد مدير المنتخب وعمر حلمي المدرب العام و احمد ابو سريع مدرب وياسر عبدالخالق حراس مرمي و وليد منذور طبيب و عباس حسنين اخصائى علاج. واللاعبون : محمد فوزي وعبد العزيز صباح ومصطفي سمير ومصطفي احمد ومصطفي علي وحسان محمد وهيثم عاطف واحمد الشحات وكريم سيد ومحمد عبد النبيوعبد الرحمن حسن والحسيني طه.

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